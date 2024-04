Quali sono le skin di Fortnite più popolari? Lo rivela una ricerca

Si parla spesso della rarità dei costumi di Fortnite e di quali sono le skin più desiderate in assoluto dai giocatori del battle royale gratis. Ma quali sono invece le skin più popolari tra quelle disponibili nel free to play firmato Epic Games?

Prima di partire con l'elenco, è bene specificare in che modo è stata calcolata la popolarità di ciascuna skin. GameDiscoverCo Newsletter ha infatti scrutato nei database più popolari come Fortnite.gg e Fortnite-Replay.info, i quali contengono numerosi dati sull'utilizzo dei costumi da parte degli utenti. Al fine di provare ad ottenere dati più vicini possibili alla realtà, gli autori dello studio hanno utilizzato come parametro la percentuale di giocatori che ha indossato ogni skin nella patch in cui è uscita, tenendo fuori dal calcolo le skin che si ottengono immediatamente con l'acquisto del Battle Pass, che per ovvie ragioni vengono utilizzate con maggior frequenza al debutto di ogni stagione.

Ecco di seguito la classifica con le venti skin più popolari tra i giocatori di Fortnite:

Neymar Junior Jennifer Walters (She-Hulk) Thor Il Mandaloriano Lara Croft Tony Stark (Iron Man) Predator Storm (X-Men) Mistica Deadpool Clark Kent (Superman) Aquaman Wolverine Corvina (Raven) Doctor Doom Groot Rick Sanchez (Rick & Morty) Guggimon Spider-Man (versione del Battle Pass) Spider-Gwen

Come avrete sicuramente notato, dall'elenco viene fuori un dato molto interessante. Nessuna delle venti skin più popolari tra i giocatori di Fortnite secondo la ricerca è stata messa in vendita nel Negozio Oggetti del free to play. Ognuno dei costumi presenti nell'elenco, infatti, è stato messo a disposizione dei giocatori tramite la versione a pagamento del Pass Battaglia. Non c'è niente da fare per Travis Scott, Goku e altre collaborazioni, poiché quelle che hanno riscosso maggiore successo sono quelle approdate nel gioco tramite Battle Pass.

Sapevate che, secondo un noto dataminer, presto potrebbero arrivare le skin di Fallout in Fortnite?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.