Skin Fortnite: Spezzacuori, Cavaliere del Ragno e Canaglia arrivano nel negozio

Il negozio di Fortnite si aggiorna anche oggi con nuove skin e oggetti estetici, tra cui nuovi costumi a tema San Valentino 2020, come l'outfit Spezzacuori, in vendita a 1.200 V-Bucks, di seguito tutte le novità disponibili oggi.

Spezzacuori era già comparsa negli scorsi anni e torna anche per San Valentino 2020, inoltre sono nuovamente disponibili anche le skin Cavaliere del Ragno e Canaglia.

Skin Fortnite San Valentino 2020

Spezzacuori (Skin) - 1.200 V-Bucks

Cavaliere del Ragno (Costume) - 2.000 V-Bucks

Ascia Spettrale (Strumento di Raccolta) - 800 V-Bucks

Flusso (Emote) - 500 V-Bucks

Fuga Furiosa (Emote) - 200 V-Bucks

Makak (Costume) - 1.200 V-Bucks

Canaglia (Skin) - 1.500 V-Bucks

Doppio Gioco (Skin) - 1.200 V-Bucks

Corsa della Foglia (Emote) - 500 V-Bucks

Ai costumi citati si aggiungono lo Strumento di Raccolta Ascia Spettrale e le emote Flusso, Fuga Furiosa e Corsa della Foglia. Per San Valentino Epic Games ha lanciato l'evento Amore è Guerra dedicato ai creativi, in palio tanti V-Bucks per le opere ritenute più meritevoli.

E' ancora in corso inoltre l'evento Fortnite x Birds of Prey con la possibilità di sbloccare la skin esclusiva Harley Quinn Sempre Fantasmagorica, costume destinato a diventare piuttosto ricercato dagli amanti di questo celebre personaggio.