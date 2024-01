Quante skin ci sono in Fortnite? Tenetevi forte, vi sveliamo il numero esatto

Un tempo, quando Fortnite stava cominciando a diventare il fenomeno planetario e intergenerazionale che ben conosciamo oggi, ci piaceva tenere traccia delle skin che man mano venivano aggiunte. Ben presto abbiamo tuttavia dovuto tirare i remi in barca, poiché i costumi hanno cominciato a moltiplicarsi ad un ritmo impressionante.

Attingendo tanto alla creatività del team di sviluppo quanto alla cultura pop, nel corso degli anni Fortnite ha accolto un quantitativo di costumi considerevole. Alcuni sono stati distribuiti gratuitamente o attraverso degli eventi di gioco, altri (la maggior parte) a pagamento mediante il negozio interno e gli svariati Pass della Battaglia. Dai supereroi dei fumetti agli ospiti illustri provenienti da altri videogiochi, passando per personaggi famosi realmente esistenti a collaborazioni con marchi di prestigio come LEGO - ce ne sono così tanti che tenerne traccia è un'impresa alquanto impossibile. Per fortuna qualcuno è venuto in nostro soccorso...

Ma quindi, quante skin ci sono in Fortnite?

Se siete giunti fino a qua, è perché anche voi avete perso il conto del numero di skin presente in Fortnite e siete curiosi di saperne quante ce ne sono attualmente. La risposta è presto detta: ad oggi 20 gennaio 2024 Fortnite ha un totale di 1.788 skin. Sono tante vero? Voi quante ne avete? Immaginiamo solo una piccola percentuale delle quasi due migliaia di outfit attualmente presenti nel codice di gioco. Anche il più affezionato collezionista avrebbe difficoltà a collezionarli tutti, anche perché molti di essi sono indisponibili da tempo e potrebbero non tornare mai più, per non parlare del costo complessivo che richiederebbe un'operazione del genere.

Visto e considerato che il fenomeno Fortnite è ben lungi dal potersi dire tramontato, il numero di skin continuerà inesorabilmente a crescere nei prossimi mesi ed anni. Potete tenervi aggiornati su questo dato statistico dirigendovi su fnbr.com, un utile portale che tiene traccia di ogni singolo oggetto che viene aggiunto nel free-to-play, dunque anche emote, emoji, dorsi, picconi e chi più ne ha, più ne metta!