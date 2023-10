Skin gratis per Diablo 4 e COD Modern Warfare 3 in arrivo ad Halloween con Prime Gaming

Nel corso della serata, la pagina dedicata alle ricompense per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, servizio noto anche come Twitch Prime, si è aggiornata per comunicare ai giocatori l'imminente arrivo di ricompense esclusive a tema Halloween per alcuni titoli.

Tra i prodotti più popolari che si preparano a ricevere pacchetti ricchi di elementi cosmetici troviamo sia Diablo 4 che Call of Duty Modern Warfare 2. Si tratta in entrambi i casi di titoli che hanno già ricevuto in passato altri contenuti di questo tipo e che continueranno a farlo nei prossimi giorni. Purtroppo, però, Amazon e Twitch non hanno comunicato quali saranno gli oggetti inclusi nei bundle, ma possiamo ipotizzare che nel caso di Diablo 4 troveremo alcune skin per le armi, invece per COD riceveremo un set di cosmetici che includono una skin per qualche operatore, un progetto per le armi e gli immancabili emblemi/biglietti da visita.

Vi ricordiamo inoltre che, grazie al Carry Forward, qualsiasi contenuto sbloccherete per COD Modern Warfare 2 sarà utilizzabile sia in Call of Duty Modern Warfare 3 che in Warzone.

In attesa di saperne di più su questi pacchetti, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla Stagione 2 di Diablo 4, il cui debutto è previsto per la prossima settimana con tantissime novità.