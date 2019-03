La Skin Honor esclusiva di Fortnite è di nuovo disponibile... per la terza volta

La storia della Skin Honor di Fortnite, un outfit esclusivo realizzato con il brand di smartphone e disponibile per gli acquirenti di Honor View 20 è piuttosto travagliata e si è trasformata quasi in un autogol per Epic Games, e ora si è arricchita di un nuovo capitolo.

La skin era infatti stata resa disponibile a inizio anno, ma Epic Games aveva optato per lo stop alla distribuzione della Skin Honor, perché alcuni hacker erano riusciti a duplicarne i codici, per cui in molti ne avevano approfittato e l'avevano ottenuta pur senza possedere lo smartphone della promozione.

Epic Games sembrava aver risolto la situazione, rendendo la Skin Honor di nuovo disponibile a fine febbraio, per poi bloccarne nuovamente la diffusione solamente il giorno dopo, per via del ripresentarsi dell'identico problema.

Un mese dopo, ossia oggi 29 Marzo, nel momento in cui scriviamo la skin è di nuovo disponibile, per la terza e, si spera, ultima volta. Stavolta la procedura per ottenere l'outfit è un po' diversa, nel tentativo di bloccare gli hacker: anziché andare sul sito ufficiale, bisogna scaricarla utilizzando lo shop di Honor View 20 collegandosi poi con il proprio account di Epic Games.

Che la terza volta sia finalmente quella buona? Quanti di voi stavano aspettando lo sblocco della skin esclusiva?