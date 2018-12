Skin invernali e Driftboard in arrivo su Fortnite Battle Royale

Continuano i leak di Fortnite Battle Royale: Fortnite Intel segnala la presenza di nuovi assets grafici dedicati alle skin invernali tra cui Red Knight, Cupid e Raven.

I costumi in questione dovrebbero far parte del pacchetto Fortnite Frozen Legends trapelato nella giornata di ieri, la data di pubblicazione però non è ancora stata resa nota da Epic. Altro leak riguarda invece il Driftboard, questo mezzo di trasporto avrebbe dovuto fare la sua comparsa nella giornata di ieri con l'aggiornamento 7.10 ma così non è stato, tuttavia alcuni giocatori sono riusciti comunque a trovarlo e utilizzarlo in modalità Battle Royale.

Sono tantissimi i leak di Fortnite delle ultime ore ed i più importanti riguardano il prossimo arrivo dell'evento di Capodanno che dovrebbe partire la prossima settimana, restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Epic Games. Questa mattina hanno fatto la loro comparsa nel negozio le prime skin di Natale, inoltre l'evento 14 Giorni di Fortnite prenderà il via oggi pomeriggio alle 15:00 con tanti regali per tutti.