Le skin Mika e Cryptic tra gli oggetti dell'aggiornamento del negozio di Fortnite

È un buon periodo per comprare la vostra nuova skin su Fortnite, visto che nello shop online continua ad essercene ogni giorno una vasta scelta. L'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi non fa eccezione, dato l'arrivo delle skin Mika e Cryptic, e tante altre ancora.

I due outfit citati sopra sono di natura rara, e quindi costano 1200 V-Bucks, ma non sono gli unici nuovi arrivi di oggi. Troviamo infatti anche Lace e Paradox, entrambi epici e dunque dal costo di 1500 V-Bucks, che portano a quattro il totale dei nuovi arrivi. Completano il quadro il piccone Vision, il glider Equilibrium e la copertura Enigma.

Nelle Daily Sales invece troviamo altre due nuove skin, Arctic Assassin e Birdie, da 1200 e 800 V-Bucks rispettivamente. Quest'ultima darà al vostro giocatore il look di una golfista, e dunque ben si abbina al piccone Driver, anch'esso tra gli oggetti in vendita oggi. Infine troviamo due emote, Bouncer e Savor the W, e la copertura Squared. Avete già deciso come spendere i vostri V-Bucks?

In Fortnite è stato anche reso disponibile per poco tempo uno stile esclusivo per Fishstick dedicato alla Coppa del Mondo. Recentemente invece è stato diffuso l'aggiornamento 9.41 di Fortnite. Trovate tutte le ultime novità sul nostro sito.