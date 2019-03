Skin, picconi e gli altri oggetti di Fortnite nascosti nella patch 8.11

Nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la patch 8.11 di Fortnite che ha introdotto la Pistola a Focile e la Modalità a Tempo Limitato Contraccolpo. Come da tradizione però questo update nasconde anche riferimenti a skin, picconi, emote e deltaplani in arrivo...

Di seguito riportiamo tutti i nomi (e in calce alla notizia, le immagini) degli oggetti cosmetici emersi tramite il lavoro dei dataminer, al momento però non sappiamo quando questi contenuti faranno la loro comparsa in Fortnite. I nomi sono in lingua inglese in quanto le traduzioni italiane non sono ancora state rese note

Fortnite Skin

Carbon Commando

Picconi di Fortnite

Longhorn

Stumpy

Dorsi

Carbon Pack

Deltaplani

Helium

Rush

Steadfast

Nuove Emote

Spring-Loaded

Coperture

Magma

Spicca in particolare la skin Carbon Commando, oltre alla Emote Spring Loaded, ai deltaplani Helium, Rush e Steadfast ed ai picconi Longhorn e Stumpy. Interessanta la copertura Magma, che potrebbe confermare indirettamente l'esistenza del Pacchetto delle Leggende di Fuoco, trapelato nella giornata di ieri.

Per la giornata di oggi Epic ha in programma di lanciare le nuove Sfide della Settimana 4, in partenza alle 16:00, tra queste troviamo Suona un campanello in diverse posizioni, Cerca casse al tempio Picco Polare o Tomato Town e Infliggi danni agli avversari mentre guidi un veicolo.