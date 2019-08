La skin Sanctum nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

In attesa dell'aggiornamento alla versione 10.00 di Fortnite, che comunque dovrebbe essere piuttosto leggero dato che non richiederà che i server vadano offline, è arrivato come di consueto ormai il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite. Andiamo a vedere quali sono le occasioni di oggi.

In vendita oggi troviamo la skin Sanctum, di grado epico e dal costo di 1500 V-Bucks, che se comprata insieme al piccone Moonrise, da 1200 V-Bucks, vi darà quel tocco da "Dark Lord" che avete sempre sognato. Sempre a proposito di picconi, nel negozio troviamo oggi anche Longhorn, dal prezzo di 800 V-Bucks.

Per quanto riguarda invece le Daily Sales sono in vendita la skin Cloaked Star e Scarlet Defender, rispettivamente epica e non comune, e quindi dal prezzo di 1500 e 800 V-Bucks. Ci sono poi le solite emote, che stavolta sono Criss Cross e Reanimated, il piccone Spectre e la copertura Magma. Insomma, meno oggetti del solito, ma qualcosa di interessante c'è anche oggi.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento dello shop sarà disponibile in Italia dalle 13 circa (mentre l'aggiornamento 10.00 di Fortnite dovrebbe essere live dalle 14. Nel frattempo sul nostro sito trovate tutte le novità della stagione 10 di Fortnite), e che come sempre, gli oggetti acquistati non forniscono alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma solo modifiche estetiche al vostro personaggio.

Cosa acquisterete con i vostri sudati V-Bucks?