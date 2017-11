League of Legends: SKT annuncia il ritorno di PoohmaDu e Bengi nel proprio roster

Continua il processo di ricostruzione degliche, dopo aver perso la finale dei Mondiali contro i, nel 2018 sono intenzionati a riprendersi lo scettro e la corona di campioni.

Se fino ad ora avevamo sentito notizie di riconferme (nel caso di Effort) e abbandoni (nei casi di Peanut,Sky e Huni) quest'oggi gli SKT hanno annunciato il ritorno in forza alla propria formazione di League of Legends di due grandi ex giocatori: Bengi e PoohManDu.

I due, questa volta, non vestiranno i panni di giocatori attivi ma andranno a rinforzare il coaching staff dell'organizzazione lavorando come strategic coach al fianco di Kkoma . Lo stesso Kkoma cambierà ruolo diventando l'head coach della squadra.

Il ritorno dei due, sicuramente, farà riaffiorare memorie felici nella mente dei fan del team sud coreano. Bengi è stato protagonista del roster che ha conquistato tre titoli mondiali negli ultimi 5 anni venendo soprannominato la "mano destra di Dio" per il suo ruolo chiave nel supportare il leggendario midlaner Faker. Per PoohManDu, invece, questa non sarà la prima esperienza come coach degli SKT, avendo svolto questo ruolo anche per lo spring split del 2016, oltre ad essere stato uno dei due protagonisti della botlane "dei 100 acri" che, insieme a Piglet, ha partecipato alla conquista del primo titolo mondiale degli SKT nel 2013.