Skull and Bones è in Closed Beta ma i primi feedback non sono incredibili

Nel weekend si è tenuta la Closed Beta di Skull and Bones, il gioco piratesco di Ubisoft in uscita a febbraio 2024. I primi feedback però non sembrano essere del tutto positivi.

Alcuni tester affermano di aver abbandonato il gioco in anticipo poiché ritenuto "molto noioso" e non mancano commenti che lo descrivono come una sorta di Walking Simulator in mare aperto. Le sequenze filmate sarebbero "troppo lunghe e noiosissime, con dialoghi sterminati tra NPC" inoltre quando le cutscene finiscono "si viene lanciati subito nel menu del crafting, senza motivo", questi alcuni commenti di chi ha provato il gioco.

Altri affermano poi come i problemi della vecchia Beta non siano affatto stati risolti e questo non è positivo considerando che da allora lo sviluppo è stato riavviato (per l'ennesima volta). Riuscirà il gioco Ubisoft a conquistare il pubblico? Difficile dirlo al momento, lo scopriremo il 16 febbraio quando Skull and Bones vedrà finalmente la luce dopo uno sviluppo estremamente travagliato.

Nato inizialmente come spin-off di Assassin's Creed IV Black Flag, Skull and Bones è stato annunciato nel 2017 con grande entusiasmo, il progetto però è stato riavviato più volte sotto la guida di vari game director che hanno provato a infondere nuova linfa vitale al gioco. Skull and Bones è costato 120 milioni di dollari, finanziati in parte anche dal governo di Singapore, sede dello studio Ubisoft autore del progetto.