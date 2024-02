Skull and Bones: il controller a forma di timone è una gioia per gli occhi

Ubisoft ha svelato un particolare controller per Skull and Bones a forma di timone di una nave. Si tratta di un pezzo unico realizzato a mano per scopi promozionali e non è in vendita... con grande dispiacere, bisogna dire.

Interamente scolpito a mano e capace di ruotare di 360 gradi, questo timone include un D-Pad, una leva per aumentare o diminuire la velocità della nave e un altoparlante integrato. Si tratta, come si può vedere dal video di un apertura, di un controller decisamente particolare, realizzato come detto in un solo esemplare con una cura artigianale e utilizzando materiali di alto livello.

Ubisoft fa sapere che questo accessorio è stato realizzato per supportare il marketing di Skull and Bones, sicuramente non verrà messo in vendita ma chissà che il publisher francese non possa renderlo disponibile come parte di un contest a tema piratesco.

Skull and Bones è disponibile in una versione di prova 8 ore gratis per tutti, il gioco Ubisoft è disponibile dallo scorso 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, finalmente uscito dopo oltre sette anni di sviluppo, con il primo annuncio risalente al lontano 2017. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Skull and Bones.