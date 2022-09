Skull and Bones: l'open world piratesco nel gameplay dell'Ubisoft Forward

L'Ubisoft Forward apertosi con un video gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope è proseguito con l'approfondimento a cura del team di Ubisoft Singapore sull'open world piratesco Skull and Bones.

Presentato da Elisabeth Pellen, Creative Director della sussidiaria asiatica di Ubisoft, il focus su Skull and Bones propostoci dal colosso videoludico francese ha aperto una finestra sul poliedrico universo dell'avventura free roaming da vivere al comando del proprio vascello.

Il nuovo gameplay ha mostrato anche le tante opportunità offerte ai bucanieri digitali per customizzare la propria nave, personalizzandone l'aspetto e potenziandone gli equipaggiamenti. Non sono poi mancate le sezioni di esplorazione delle isole e le immancabili battaglie navali.

Prima di lasciarvi al nuovo video approfondimento su Skull and Bones, vi ricordiamo che la nuova esperienza piratesca a mondo aperto di Ubisoft Singapore sarà disponibile dall'8 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve le foste perse, qui trovate le Specifiche PC di Skull and Bones, con la scheda esplicativa sui requisiti minimi e raccomandati da soddisfare per fruire al meglio il titolo in base alla configurazione hardware del proprio PC gaming d'elezione.