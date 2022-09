Skull and Bones fugge da God of War: ennesimo rinvio per l'open world piratesco

Corpo di mille balene! I vascelli corsari di Skull and Bones non vogliono proprio saperne di salpare su PC, PS5 e Xbox Series X/S: Ubisoft Singapore ha infatti annunciato il rinvio al 2023 per l'open world piratesco.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, gli sviluppatori dell'esperienza piratesca già al centro di numerosi posticipi nel corso degli ultimi anni spiegano che "il nostro team è al lavoro per rifinire e bilanciare il gioco prima del lancio globale. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la data d'uscita di Skull and Bones al 9 marzo 2023".

Per indorare l'amara pillola del rinvio al 2023, il team di Ubisoft Singapore si rivolge a tutti gli aspiranti bucanieri digitali per spiegare loro che "siamo felici di annunciare che terremo una Beta aperta nel prossimo futuro. Presto condivideremo tutti i dettagli su come registrarsi e partecipare alla beta, perciò tenete ben puntati sui nostri profili social i vostri cannocchiali da pirata per ricevere le ultime novità su Skull and Bones".

Nell'attesa di scoprire se il rinvio appena annunciato da Ubisoft sia davvero l'ultimo, e nella speranza che il progetto legato a questa ambiziosa esperienza open world a tinte piratesche non si trasformi in un'eterna caccia alla balena bianca, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo approfondimento su Skull and Bones e l'Eta dell'Oro della pirateria.