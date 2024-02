Skull and Bones: Ubisoft soddisfatta del lancio, la Stagione 1 ha inizio

Nonostante secondo un report di Tom Henderson Skull and Bones abbia meno di un milione di giocatori, l'avventura piratesca sembra aver soddisfatto le aspettative di Ubisoft, quantomeno in termini di engagement raggiunti fin qui dall'opera.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia francese in media gli utenti dell'Action/Adventure sviluppato da Ubisoft Singapore ci avrebbero giocato almeno 4 ore al giorno, risultato definito dall'azienda come il secondo migliore registrato dai suoi giochi. Per adesso tuttavia non ci sono dettagli più precisi in merito alle vendite raggiunte finora, così come nessun commento o smentita a quanto emerso dal report di Henderson.

Ubisoft è adesso interamente concentrata sulla Stagione 1 di Skull and Bones: attraverso il trailer di lancio l'azienda ricorda ai suoi fan che la prima Stagione è ufficialmente disponibile che mette i giocatori a confronto con il temibile pirata Philippe La Peste e la sua nave La Potence attraverso una serie di eventi dalla difficoltà un poco alla volta sempre più marcata. Non mancano infine sfide con nuovi nemici della corporazione DMC e della fazione Clan of Fara, oltre a nuove ricompense e risorse tutte da scoprire.

Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Skull and Bones vi illustra tutto ciò che bisogna sapere sull'ultima fatica Ubisoft.