Skull and Bones è ancora vivo: niente data, ma arriva la Closed Beta

Chi diceva che Skull and Bones poteva essere cancellato non ha indovinato: all'Ubisoft Forward dell'11 giugno 2023 c'è stato spazio anche per l'avventura piratesca multiplayer, che è ancora viva e vegeta nonostante i precedenti mesi di silenzio. Non ci sono però grosse sorprese in merito.

Ad introdurre il gioco è una performance musicale di Home Free che rispecchia le atmosfere dell'opera sviluppata da Ubisoft Singapore, con sullo sfondo alcune sequenze riprese dal gioco. Al termine dell'esibizione canora, però, c'è spazio solo per l'annuncio della Closed Beta che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2023, con possibilità di potersi registrare già da ora sul sito ufficiale dell'opera. Niente nuove sequenze di gameplay, e soprattutto nessuna conferma su una nuova data d'uscita, che per il momento resta dunque ancora avvolta nel mistero.

Risale all'inizio di gennaio l'ennesimo rinvio di Skull and Bones, il sesto da quando il gioco è divenuto realtà: da quel momento Ubisoft non ha praticamente più parlato dell'open world piratesco, al punto che in molti iniziavano ad ipotizzare addirittura una cancellazione del progetto dopo l'ulteriore posticipo. Così non è, Skull & Bones esiste ancora e l'arrivo della Closed Beta ad agosto potrebbe essere l'occasione per capire qual è la situazione attorno al gioco.

E chissà se il prossimo passo sarà annunciare una data su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S che, finalmente, si riveli definitiva una volta per tutte.