Skull and Bones vs Assassin's Creed 4 Black Flag: cosa cambia e qual è il migliore?

Skull and Bones deve molto ad Assassin's Creed IV Black Flag e del resto non è un mistero che il nuovo gioco del publisher francese nasca proprio a seguito del grande successo delle battaglie navali di Black Flag. Ma quanto sono simili i due giochi, in realtà? Vediamo un video comparativo per scoprirlo.

In realtà sotto alcuni aspetti, il vecchio Assassin's Creed 4 Black Flag (uscito nel 2013) sembra più curato di Skull and Bones ma bisogna considerare le differenze fondamentali tra i due giochi: uno è un single player di stampo narrativo, l'altro un gioco live a supporto continuo.

Ma a cosa ci riferiamo esattamente? Ad esempio ad alcune animazioni del volto dei personaggi, più curate in Black Flag, così come ad alcune cutscene, che nel vecchio gioco appaiono spesso più rifinite e curate. Lo stesso vale per gli abbordaggi, che in Skull and Bones sono resi come sequenze filmati mentre in Black Flag erano in tempo reale.

Ricordiamo poi come in Skull and Bones non sia possibile nuotare in mare aperto mentre in Black Flag questo è assolutamente possibile ed è anzi uno dei punti cardine del gameplay. E dunque, chi vince lo scontro tra Assassin's Creed 4 Black Flag e Skull and Bones? Per stabilirlo andiamo su Metacritic e vediamo la media dei voti:

Skull and Bones ha un Metascore di 64/100 su PC, 72/100 su PS5 e 65/100 su Xbox Series X/S, al momento ci sono però solamente poco più di 20 recensioni totali e dunque il voto globale potrebbe cambiare.

Assassin's Creed 4 Black Flag a fronte di un maggior numero di recensioni presenta anche una media voto più elevata: 83/100 su PS4, 86/100 su Xbox 360, 84/100 su PC, 86/100 su Wii U e 88/100 su PS3 mentre la versione Xbox One non ha abbastanza recensioni per elaborare un Metascore. Lo User Score invece è di 8.2 per Black Flag e di 2.9 per Skull and Bones.