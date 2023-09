Skull & Bones, tra addii e scioperi: un altro Creative Director lascia il progetto

A pochi giorni di distanza dalla chiusura della closed beta di Skull & Bones, arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato dei lavori dell'avventura piratesca di casa Ubisoft.

Dalle pagine di LinkedIn, si apprende in particolare dell'addio di Elisabeth Pellen al progetto. La creative director - terza professionista a rivestire il ruolo dall'inizio dello sviluppo - ha infatti lasciato la sede di Ubisoft Singapore nel corso dell'estate, per fare ritorno alla divisione parigina di Ubisoft. Una circostanza che è stata ufficialmente commentata da Ubisoft, che tramite un portavoce ha offerto la seguente dichiarazione: "Cinque anni fa, Elisabeth Pellen è entrata nel team di Singapore con l'obiettivo di rifondare da zero la direzione creativa di Skull & Bones. Ci è riuscita, e il team sta ora dando forma alla sua visione per dare vita a un action RPG unico".

Tale spiegazione è stata tuttavia parzialmente contestata dalla redazione di Kotaku, che afferma di aver appreso da proprie fonti che l'addio di Elisabeth Pellen è giunto con netto anticipo rispetto a quanto programmato. Stando alla testata, la creative director sarebbe infatti dovuta restare a Singapore almeno sino alla fine del 2023.



Il coverage di Kotaku prosegue affermando che al momento Ubisoft non avrebbe ancora fissato una data di lancio interna per Skull & Bones, il cui debutto è ufficialmente ancora atteso entro il marzo 2024. Parallelamente, conclude, la testata, Ubisoft Singapore starebbe fronteggiando anche una protesta sindacale organizzata dal collettivo Creative Media and Publishing Union.