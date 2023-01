Skull & Bones in alto mare: potrebbe uscire a fine anno o nel 2024?

Non ci sono buone notizie per Skull and Bones, il gioco non uscirà a marzo ed è stato rinviato per l'ennesima volta (sesto rinvio dalla prima presentazione del gioco avvenuta nel 2017) ma secondo Tom Henderson il lancio quest'anno potrebbe essere a rischio, sebbene sia ancora presto per dirlo.

Il celebre giornalista e insider ha parlato con varie fonti, le quali sottolineano come Skull and Bones non sia ancora pronto, a quanto pare il gioco non raggiunge gli standard qualitativi prefissati dal publisher e il team ha bisogno di tempo per limare l'esperienza.

I risultati degli ultimi playtest interni non sarebbero positivi e i tester avrebbero trovato anche bug molto gravi che devono necessariamente essere risolti prima del lancio. Per questo, Ubisoft avrebbe rinviato un evento dedicato ai giornalisti previsti per febbraio.

A quanto sembra, Ubisoft avrebbe voluto cancellare Skull & Bones ma questo non è possibile a causa degli obblighi presi nei confronti del Governo di Singapore, il quale ha finanziato lo sviluppo del gioco. Alcuni tester e persone a contatto con il progetto affermano che non sarebbero stupite nello scoprire che Skull & Bones non uscirà prima della seconda metà dell'anno, con un lancio fissato tra l'estate e l'autunno o addirittura nel 2024 nel caso i problemi tecnici e strutturali dovessero persistere.