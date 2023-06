Skull & Bones, Beta solo su PC e niente console: le ultime da Tom Henderson

All'Ubisoft Forward del 12 giugno è stato confermato che Skull and Bones è ancora vivo, tornato a mostrarsi assieme alla conferma di una Closed Beta prevista dal 25 al 28 agosto 2023. A quanto pare, però, la Beta riguarderà solo gli utenti PC e non arriverà su console.

A rivelare l'informazione è il noto insider Tom Henderson citando come fonte alcuni playtester dell'avventura piratesca di Ubisoft con cui è in contatto, i quali gli avrebbero confermato che non è previsto alcun test ad agosto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A confermare l'ipotesi anche il fatto che sul sito ufficiale di Ubisoft relativo ai Live Test di Skull and Bones venga citata unicamente l'edizione PC come l'unica disponibile per registrarsi, senza alcun tipo di menzione alle console Sony e Microsoft.

Al momento non sono stati forniti motivi ufficiali sul perché la Closed Beta non si svolgerà su console, sebbene un playtester avrebbe detto ad Henderson che comunicazioni in merito non sono ancora arrivate in quanto "sono tutti piuttosto impegnati dopo l'Ubisoft Forward" e dunque una spiegazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Nel frattempo è emerso che Skull and Bones avrebbe avuto un budget clamoroso, tale da essere forse uno dei progetti più costosi di sempre per Ubisoft. Ancora adesso, però, continua a mancare una data d'uscita definitiva dopo i numerosi rinvii del passato.