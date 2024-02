Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2: grossa disorganizzazione dietro i continui rinvii?

In lavorazione da numerosi anni, Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2 ancora non sono divenuti realtà. L'avventura piratesca in verità verrà pubblicata il prossimo 16 febbraio, mentre sul seguito di Beyond Good & Evil tutto tace ormai da molto tempo. Di sicuro, però, entrambi hanno avuto uno sviluppo molto travagliato.

Cosa è andato storto? Secondo un nuovo report di Tom Henderson pubblicato sul suo portale Insider Gaming, entrambe le produzioni sarebbero rimaste vittime di una forte disorganizzazione interna, con Ubisoft che non ha saputo affatto gestirle. Nel caso di Skull & Bones, che ha subito ben sei rinvii nel corso del tempo, la pessima gestione del progetto sarebbe dipesa da "manager affamati di potere" che volevo sfruttarlo soltanto per fare carriera ma senza nessuna visione chiara su come svilupparlo. Ciò ha dunque comportato continui cambi di obiettivi con frequenza anche quotidiana che ha impedito agli sviluppatori di svolgere adeguatamente il loro lavoro.

"Alcuni giorni me ne stavo seduto lì guardando soltanto video di Youtube", ha rivelato un ex dipendente contattato da Henderson a testimonianza di come in certi momenti non c'era nemmeno un piano giornaliero su cui lavorare, costringendo dunque gli autori a starsene senza far nulla. Negli scorsi giorni IGN USA ha annunciato un documentario sullo sviluppo travagliato di Skull & Bones che con molta probabilità andrà ad approfondire proprio questi dettagli.

Per Beyond Good & Evil 2 la situazione sarebbe ancora più difficile. Stando a quanto riportato da Henderson, l'opera sarebbe ancora lontanissima dalla fine dei lavori e di conseguenza c'è totale silenzio su una possibile finestra di lancio. Beyond Good & Evil 2 è stato originariamente annunciato nel 2008 e nel 2022 ha superato Duke Nukem Forever come gioco dallo sviluppo più lungo di sempre. E la sua uscita, se mai avverrà, sembra ancora distante diversi anni.

Non solo loro: anche XDefiant sembra rimasto vittima della disorganizzazione di Ubisoft. L'FPS free-to-play sviluppato da Ubisoft San Francisco avrebbe addirittura subito rinvii interni ogni mese a causa della continua aggiunta all'ultimo minuto di nuove feature che hanno compromesso la stabilità delle build più recenti, costringendo dunque il team a trovare soluzioni per far funzionare ogni novità. Previsto inizialmente per il 2023, XDefiant è stato spostato al 2024 ma per adesso non ci sono ancora conferme sulla sua data d'uscita.