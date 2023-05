Skull & Bones potrebbe essere cancellato? Il dubbio serpeggia tra i leaker

Un leaker ha diffuso alcune nuove immagini di Skull & Bones, si tratta di screenshot che mostrano vari aspetti della produzione, tra cui un personaggio di spalle e dei barili rossi, probabilmente carichi di esplosivo.

Non manca poi un insediamento in mezzo al mare nel pieno della nebbia e una nave che si allontana dal porto. Tutto bello, ma quindi quando esce Skull & Bones? A questo proposito la fonte non ha buone notizie:

"Skull & Bones non è ancora pronto e lo sviluppo continua, non è in condizioni tali da essere pubblicati e anzi, ogni mese che passa la cancellazione sembra sempre più vicina."

Skull & Bones è atteso per l'anno fiscale in corso, questo vuol dire che il debutto è previsto tra la seconda metà del 2023 e i primi mesi del 2024, a meno di un nuovo rinvio. Ubisoft fa sapere che esiste una build mai vista di Skull & Bones facendo intuire dunque come lo sviluppo potrebbe essere in una fase più avanza rispetto a quanto si creda.

Il gioco era atteso per novembre 2022, per poi essere rinviato a marzo e sparire definitivamente dai radar ancora una volta. Secondo un vecchio report, Ubisoft ha però l'obbligo di farlo uscire avendo ricevuto fondi pubblici dal governo di Singapore.