Skull & Bones, il CEO di Ubisoft giustifica il prezzo premium: 'è un quadrupla A'

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Skull & Bones, sia perché è attualmente attiva la fase di Open Beta su PC e console, sia perché il controverso gioco Ubisoft è stato fra gli argomenti dell'ultimo report finanziario dell'azienda francese. A tal proposito, Yves Guillemot ha risposto alle critiche sul prezzo del gioco a tema piratesco.

Come ben saprete, Skull & Bones verrà venduto a prezzo pieno e, dal momento che anche Ubisoft si è adeguata ai nuovi standard, la versione più economica del gioco è in preordine a 79,99 euro. Dal momento che il gioco è stato spesso criticato, qualcuno ha chiesto al CEO dell'azienda il motivo per cui non è stato deciso di venderlo a prezzo budget, così da favorirne le vendite.

Ecco di seguito la risposta di Guillemot:

"Vi renderete conto che Skull & Bones è un gioco completo. È un titolo molto grosso e riteniamo che le persone se ne renderanno conto giocando. Si tratta a tutti gli effetti non di un tripla A, ma di un quadrupla A che farà bene sul lungo periodo."

Per chi non lo sapesse, questa non è la sola dichiarazione fatta dal numero uno del colosso dell'industria videoludica. Sembrerebbe infatti che Ubisoft non tema l'arrivo di Grand Theft Auto 6 e, anzi, ritenga che il suo debutto possa contribuire alla crescita del settore.