Skull & Bones classificato in Corea del Sud: si avvicina finalmente la data d'uscita?

Annunciato nell'ormai lontano E3 2017, da allora Skull & Bones ha fatto perdere le sue tracce, con scarse informazioni da parte di Ubisoft e una gran quantità di rumor non sempre ottimistici sullo stato dei lavori attorno all'avventura piratesca. A distanza di 5 anni, però, qualcosa di concreto sembra si stia finalmente muovendo.

Negli scorsi giorni, infatti, Ubisoft ha pubblicato una breve clip di Skull & Bones, invitando i fan a restare sintonizzati per novità sul gioco. L'opera è stata inoltre citata tra i giochi Ubisoft in arrivo entro marzo 2023, assieme ad altre produzioni attese quali Avatar: Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Un ulteriore e potenzialmente grosso indizio sull'arrivo di novità a breve per Skull & Bones ci arriva ora dalla rating board della Corea del Sud.

La South Korea's Game Rating and Amministration Committee ha infatti classificato l'Action/Adventure in data 12 maggio 2022, pur senza rivelare particolari dettagli sui contenuti della produzione oltre la presenza di droghe, alcool e fumo, da qui la decisione di valutarlo come un prodotto non adatto per i giovanissimi. Dalla rating board coreana non c'è alcun accenno sulla data d'uscita, tuttavia quando avvengono simili classificazioni significa solitamente che l'esordio sul mercato di un prodotto videoludico si sta avvicinando.

A questo punto è probabile che Ubisoft fornisca a breve nuove informazioni su Skull & Bones, magari tramite un trailer che possa confermare anche un'eventuale data d'uscita: non resta che attendere ancora un po'.