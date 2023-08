Skull & Bones Closed Beta: data, preload e modalità di partecipazione (solo su PC)

Quel volpone di Tom Henderson c'ha beccato ancora una volta, dal momento che la Closed Beta di Skull & Bones si svolgerà per davvero solo su PC. A confermarlo è stata la stessa Ubisoft con un trailer, il quale ha anche svelato altri dettagli in merito al test chiuso previsto per questo mese.

La Closed Beta di Skull & Bones avrà luogo dalle ore 04:00 del 25 agosto alle ore 09:00 dell'8 agosto 2023 solamente su PC via Ubisoft Connect, mentre il preload del client verrà attivato con adeguato anticipo, più precisamente a mezzogiorno del 22 agosto. L'unica lingua supportata sarà l'inglese.

Trattandosi di un test chiuso, la partecipazione non sarà libera, bensì su invito. I giocatori più fortunati (e già dotati di un account Ubisoft) riceveranno un invito direttamente all'interno dello loro casella email, inoltre ognuno di essi avrà la possibilità di coinvolgere un massimo di due amici nella Closed Beta mediante un link incluso nella mail di Ubisoft.

Gli utenti che prenderanno parte al test avranno l'opportunità di affrontare diversi contratti della campagna principale ideati per aumentare la reputazione della propria ciurma di pirati e scoprire il mondo di gioco, oltre a diversi contratti secondari, incarichi ripetibili e un world event chiamato Merchant Convoy. Potranno anche incontrare altre fazioni, inoltrarsi in aree segrete alla ricerca di oggetti rari e vendere il bottino depredato dai bersagli per arricchirsi.

Tutti i partecipanti sbloccheranno degli oggetti esclusivi utilizzabili nel gioco completo, tra cui l'emote Spoken For, il set estetico Pioneer per la nave e i fuochi d'artificio di Skull & Bones.

Gioco completo che risulta essere ancora privo di una data d'uscita, oltre che previsto anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.