Skull & Bones: ecco come funziona l'Estensione su Twitch per ricevere loot gratis

Mentre Ubisoft Singapore si dirige a vele spiegate verso il lancio di Skull & Bones, il team social del colosso videoludico francese ci spiega come funziona l'Estensione per Twitch e quali ricompense sarà possibile ottenere cimentandosi nelle frenetiche battaglie navali dell'open world piratesco.

Chi utilizzerà l'Estensione per Twitch potrà supportare il proprio capitano preferito attraverso un formato innovativo che darà modo a tutti gli streamer di ricevere aiuto (o essere attaccati) dagli utenti che assisteranno e parteciperanno in diretta alle battaglie multiplayer tra pirati, con flotte suddivise per continenti e regioni di appartenenza.

La prima tornata di sfide legate all'stensione per Twitch di Skull & Bones è prevista dal 13 al 20 febbraio: chi parteciperà alle attività potrà ottenere tutta una serie di ricompense per il proprio alter-ego e la sua nave, dalle customizzazioni estetiche per il vascello ai companion.

Il video di Ubisoft ci permette di ammirare anche la speciale interfaccia ideata per coinvolgere gli utenti di Twitch nelle battaglie navali combattute dagli streamer, con tanti elementi interattivi studiati per rendere sempre varia e divertente l'esperienza di gioco restituita dal nuovo open world già disponibile in early access ma destinato ad approdare ufficialmente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 16 febbraio. Già che ci siamo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Skull & Bones, un AAAA tra battaglie navali e lunghe camminate.