Skull & Bones: come sbloccare le ricompense gratis con i Twitch Drops

In concomitanza con il lancio dell'Early Access di Skull & Bones, Ubisoft e Amazon hanno stretto un accordo per distribuire un bel po' di contenuti gratuiti attraverso gli immancabili Twitch Drops. Scopriamo come fare per ottenere tutte le ricompense per la personalizzazione della nave.

Chi è interessato ai Twitch Drops di Skull & Bones deve innanzitutto predisporre il suo account a questo tipo di ricompense. Occorre quindi visitare il sito ufficiale dei Twitch Drops di Ubisoft, che include tutte le istruzioni su come collegare l'account Twitch a quello dell'azienda francese e a quello delle vostre piattaforme (PC, Xbox e PlayStation). Una volta completato questo passaggio, dovrete semplicemente recarvi sul portale viola e guardare le dirette di Skull & Bones con il tag 'drop abilitati'. Come al solito, si possono accumulare progressi guardando le dirette e non è necessario trascorrere tutto il tempo su un solo canale. Una volta sbloccate le ricompense, dovrete visitare l'inventario di Twitch per riscattare manualmente ogni singolo oggetto, che verrà così inviato al vostro account.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e come ottenerle:

Guarda per 1 ora e riscuoti la ricompensa Ocean's Allure

Guarda per 1 ora e riscuoti la ricompensa Ocean's Melody

Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa Crooning Maiden

Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa Lullaby

Guarda per 3 ore e riscuoti la ricompensa Siren's Embrace

Guarda per 3 ore e riscuoti la ricompensa The Enchantress

Tutti questi oggetti possono già essere riscattati dagli utenti, anche quelli che non possiedono ancora il titolo Ubisoft. Sappiate però che l'iniziativa ha una durata limitata nel tempo e sarà possibile ricevere le ricompense solo fino alla mezzanotte italiana del 29 febbraio 2024.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come ottenere il loot gratis di Skull & Bones grazie all'estensione Twitch, che permette di ricevere anche un pet.