Skull & Bones: tutti i contenuti delle versioni Standard e Premium

Questa sera si è tenuto l'evento dedicato al reveal di Skull & Bones sui canali social ufficiali di Ubisoft, durante il quale sono state svelate al pubblico anche le due edizioni del gioco e i loro contenuti.

Skull & Bones è disponibile al preload nelle edizioni Standard e Premium e, a quanto pare, Ubisoft non ha intenzione di mettere in vendita Collector's Edition ricche di oggetti da collezione, artbook e colonne sonore. All'interno della versione Standard, il cui prezzo è di 59,99 euro su PC e 79,99 euro su PlayStation 5/Xbox Series X|S, non troverete altro che il disco o il codice per effettuare il download del gioco sulla piattaforma selezionata.

Più costosa è invece la Premium Edition, che a 89,99 euro su PC e 109,99 euro su console permette di accedere al gioco e ai seguenti contenuti extra:

Collezione "La Ballata di Ossa Insanguinate"

2 missioni extra

Artbook e colonna sonora digitali

Gettone Pass Contrabbando (sblocca un pass battaglia premium e contenuti aggiuntivi ed è utilizzabile all'uscita delle nuove stagioni)

La prenotazione del gioco, a prescindere dall'edizione, garantirà inoltre l'accesso al Pacchetto Sua Altezza Marina, il quale include il Vestiario famigerato e i Fuochi d'artificio dell'Incoronazione. Va inoltre precisato che tutti gli abbonati al servizio Ubisoft Plus avranno accesso alla versione Premium del gioco senza costi aggiuntivi.

