Skull & Bones, quanto è costato? Budget clamoroso per l'AAA piratesco

Dopo una lunga serie di rinvii e un processo di sviluppo piuttosto complicato, l'avventura piratesca di casa Ubisoft è finalmente tornata a mostrarsi in azione, con un nuovo trailer di Skull & Bones diffuso in occasione dell'Ubisoft Forward.

L'evento estivo non ha purtroppo portato con sé l'annuncio di una data di lancio definitiva per il gioco, ma se non altro a confermato che il suo completamento procede a vele spiegate. Gli appassionati del genere, peraltro, avranno presto la possibilità di testare con mano la creazione di Ubisoft Singapore, grazie all'organizzazione di una Closed Beta di Skull & Bones.

In sviluppo da ben dieci anni, con l'avvio dei lavori risalente al 2013, il titolo Ubisoft ha richiesto una mole notevole di risorse per essere portato a termine. Un aspetto sul quale arrivano ora ulteriori dettagli, direttamente dal profilo LinkedIn di Cheng Zhi Xiang, ex project manager per Skull & Bones presso Ubisoft Singapore. Nel suo curriculum vitae, infatti, il professionista riferisce di aver avuto 120 milioni di dollari di budget a disposizione per portare a termine il progetto.



Una cifra a dir poco notevole, che si avvicina ai costi di sviluppo di GTA V e altri grandi AAA esorditi sul mercato nel corso degli ultimi anni.