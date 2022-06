Skull & Bones: data di uscita e bonus pre-order trapelano sull'Xbox Store

Il nuovo reveal di Skull & Bones sembra ormai dietro le porte, con il noto insider Tom Henderson che ha anticipato un evento di presentazione fissato all'inizio di luglio. Nel frattempo le informazioni riguardanti la data di lancio del gioco piratesco di Ubisoft sono trapelate sulle pagine dell'Xbox Store.

Come segnalato da Aggiornamenti Lumia su Twitter, sono stati avvistati i dettagli riguardanti non solo la data di uscita di Skull & Bones ma anche quelli relativi ai contenuti aggiuntivi assegnati a chi pre-ordinerà il titolo. Segno inequivocabile, questo, che Ubisoft è finalmente pronta a mostrare nuovamente il titolo, andato incontro ad un travagliato processo di sviluppo nel corso di questi anni.

Stando ai dati emersi, Skull & Bones sarà pubblicato l'8 novembre di quest'anno. Il titolo è atteso su PC e PlayStation e Xbox, ma le recenti classificazioni ricevute dall'ESRB e da altri enti provenienti da varie regioni nel mondo sembrano confermare che le edizioni per console old gen PS4 e Xbox One siano state cancellate da Ubisoft.

Tra i bonus pre-order di Skull & Bones troviamo le missioni "Bloody Bones' Legacy" e "The Ashen Corsair", insieme allo Smuggler Pass Token, la Digital Soundtrack, un Artbook, ed il Premium Bonus Pack. A questo punto non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti di Ubisoft, che non dovrebbero tardare ad arrivare.