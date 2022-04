Skull & Bones c'è! Ubisoft pubblica una breve clip, notizie a breve?

Dopo anni di latitanza, Skull & Bones, titolo a base di battaglie navali originariamente nato da una costola di Assassin's Creed Black Flag, ha rispiegato le vele per farsi vedere nei nostri mari. Ubisoft ha appena pubblicato la prima clip ufficiale dopo molto, moltissimo tempo!

Poco fa, i canali social della casa francese hanno pubblicato una nuova, purtroppo breve, clip di Skull & Bones, che mostra un nave dall'aspetto intimidatorio prendere il largo e allontanarsi da un'isola rocciosa, visibile alle sue spalle. A rendere il tutto ancor più interessante ci pensa il messaggio finale, con il quale Ubisoft invita tutti i videogiocatori a "tenere gli occhi fissi sull'orizzonte" e "restare sintonizzati", presumibilmente in attesa delle tanto desiderate nuove informazioni.

La clip arriva - probabilmente non a caso - a pochissime ore dalla diffusione di un video leak di 4 minuti di Skull & Bones, trafugato dalla Closed Beta iniziata lo scorso 9 febbraio e condiviso in rete senza l'autorizzazione del team di sviluppo. A parte l'incidente di percorso, il progetto, dopo un lunghissimo periodo di stallo, sembra essere ritornato sulla giusta rotta, e l'impressione è che non dovremo attendere ancora molto tempo prima di poterlo vedere di nuovo in azione. Stando alle ultime informazioni ufficiali, Skull & Bones è un gioco votato al multiplayer previsto nell'attuale anno fiscale, ossia in un periodo compreso tra aprile 2022 e marzo 2023.