Skull & Bones esce nei primi mesi del 2024? Nessuna conferma, ma sembra probabile

Il Managing Director di Ubisoft Singapore ha annunciato che abbandonerà presto lo studio per trasferirsi in Canada e ricoprire lo stesso ruolo in Ubisoft Toronto, confermando al tempo stesso che Skull & Bones si trova nelle fasi finali dello sviluppo.

Il gioco ha avuto uno sviluppo estremamente travagliato, annunciato nel 2017 con previsione di lancio per il 2018, Skull & Bones ha subito vari reboot e arriva ai giorni nostri ancora privo di una data di uscita dopo ben sei rinvii da parte del publisher.

Nel 2022, Ubisoft aveva fissato la data di lancio per il 9 novembre dello stesso anno, per poi rimandare ulteriormente il gioco ai primi mesi del 2023 e successivamente alla fine dell'anno fiscale in corso. Lo stesso Managing Director ha confermato che il gioco uscirà "nei prossimi mesi entro la fine dell'anno fiscale" e questo vuol dire che Skull & Bones dovrebbe raggiungere gli scaffali entro il 31 marzo 2024.

Skull & Bones è costato oltre 120 milioni di dollari secondo alcune stime, il gioco è realizzato con il contributo economico del governo di Singapore che ha stanziato fondi per far crescere la divisione locale di Ubisoft. Skull & Bones non è stato cancellato anche se il progetto ha subito molti cambiamenti rispetto alla prima presentazione nel 2017.