Skull & Bones esiste ancora, trapela un video gameplay rubato

Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, Skull & Bones è entrato in fase di test tecnico, questo vuol dire che alcuni tester stanno provando una versione Alpha o Beta del gioco per fornire preziosi feedback agli sviluppatori e assicurarsi che tutto funzioni nel migliore dei modi.

Al momento la fase di test è privata e non accessibile a tutti, come accade spesso in questi casi, un video gameplay è stato trafugato e pubblicato sul web. Il filmato della durata di quattro minuti mostra un gioco acerbo sotto certi aspetti ma bisogna tenere conto che la build tecnica di prova potrebbe essere datata e non rispecchiare lo stato attuale del progetto.

Per quanto riguarda il gameplay vengono rispettate le aspettative della presentazione e Skull & Bones sembra presentarsi come un mix tra Assassin's Creed 4 Black Flag e Sea of Thieves di Rare, con ovvio focus sulle battaglie in mare.

Ubisoft ha assicurato che Skull & Bones non verrà rinviato ulteriormente e il gioco è atteso per quest'anno fiscale, ovvero con uscita prevista entro marzo del 2023, anche se attualmente non c'è ancora una data di lancio fissata ufficialmente. Probabilmente ne sapremo di più durante l'estate, se Ubisoft deciderà di trasmettere uno showcase dedicato ai nuovi giochi in uscita.