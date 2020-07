Skull & Bones ha una finestra di lancio: lo sviluppo procede spedito, rassicura Ubisoft

In occasione dell'ultima riunione con gli azionisti e gli investitori di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot riferisce che lo sviluppo di Skull & Bones procede a gonfie vele, tanto da offrire delle importanti indicazioni sulla finestra di lancio di questo ambizioso ma sfortunato sandbox piratesco.

Senza offrire ulteriori commenti per confermare o smentire le indiscrezioni circolate in rete in questi giorni sullo sviluppo di Skull & Bones ripartito da zero, il massimo rappresentante dell'azienda francese sottolinea come lo sviluppo del progetto è "ben avviato".

Dello stesso avviso è il direttore finanziario Frederick Duguet mentre spiega che "l'editore è molto contento di come stanno andando le cose". Sia a detta del CEO di Ubisoft che di Duguet, la commercializzazione di Skull & Bones era e continua ad essere prevista per l'anno fiscale 2021 "tra una lista di 3-4 giochi principali". Di conseguenza, l'avventura piratesca votata al multiplayer è prevista al lancio tra aprile 2021 e marzo 2022 su di una rosa di piattaforme che dovrebbe comprendere PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

Prima dell'ultima riunione con gli azionisti, Guillemot si è scusato coi dipendenti di Ubisoft per le accuse di molestie e dichiarato di aver dato inizio a profondi cambiamenti all'interno della compagnia, adoperandosi affinché questo genere di abusi non possa ripetersi in futuro. A margine del resoconto finanziario, i dirigenti di Ubisoft hanno poi annunciato che non ci saranno nessun aumento di prezzo per i giochi PS5 e Xbox Series X, quantomeno per i titoli targati Ubisoft che usciranno entro fine anno come Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla.