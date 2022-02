Skull & Bones è un gioco principalmente multiplayer, uscirà tra il 2022 e il 2023

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti il CFO di Ubisoft Frédérick Duguet ha di fatto confermato quanto emerso da un report di VGC pubblicato nel 2023: Skull & Bones è ancora vivo ma ha cambiato direzione rispetto al progetto iniziale ed è ora un gioco principalmente (ma probabilmente non esclusivamente) multiplayer.

Se inizialmente il gioco era stato presentato come un titolo Open World single player che avrebbe permesso ai giocatori di esplorare l'Oceano Indiano, adesso Skull & Bones è un gioco "multiplayer first" con focus sulla co-op e sul multiplayer competitivo.

Non è chiaro se sia ancora presente una componente single player anche se il termine "multiplayer first" farebbe pensare ad un gioco fortemente orientato verso il comparto multigiocatore senza però necessariamente escludere una campagna. VGC aveva anticipato nel 2020 un reboot per Skull & Bones, facendo presente come il titolo sia ora un gioco live a supporto continuo, dopo uno sviluppo travagliato il gioco ha trovato una propria identità e si prepara a vedere la luce.

Quando uscirà Skull & Bones? Il gioco è previsto per il prossimo anno fiscale, ovvero tra aprile 2022 e marzo 2023, insieme a Avatar Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids Sparks of Hope e altri titoli Ubisoft non ancora annunciati.