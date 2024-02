Skull & Bones guida: come ottenere tante risorse e sbloccare le navi più forti

Dopo anni di attesa, Skull & Bones è finalmente disponibile su PC e console di ultima generazione. Se anche voi state approfittando dell'uscita del titolo Ubisoft, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi a dominare i sette mari.

Tirate dritto con la main quest

Sappiamo molto bene che in giochi come Skull & Bones è facile perdersi e, appena se ne ha la possibilità, capita spesso che i giocatori inizino a dedicarsi ad una serie di attività collaterali con l'obiettivo di accumulare risorse e potenziamenti. Nel caso del titolo Ubisoft, però, sarebbe preferibile evitare deviazioni rispetto alla quest principale. Proseguire nella storia di John Scurlock corrisponde infatti al metodo più rapido per salire di livello e accedere sia ai potenziamenti che alle navi più forti. Una volta raggiunto il vostro scopo, potrete dedicarvi poi a tutto il resto sfruttando l'equipaggiamento ottenuto grazie alla storia.

Scegliete con attenzione la preda

Il metodo più efficace per accumulare Argento in Skull & Bones è quello di distruggere navi nemiche, ma non tutte permettono di ottenere lo stesso quantitativo di monete e alcune trasportano un carico più ricco di altre. A tal proposito, vi suggeriamo di dare sempre un'occhiata col cannocchiale quando vi trovate di fronte a numerosi bersagli potenziali, così da comprendere quelli che sono i più appetibili: basta spostare il cursore sulla nave per far apparire sul lato destro della schermata una tabella che indica le ricompense che si possono ottenere grazie alla sua distruzione. Oltre ad essere un'ottima strategia per scorgere i nemici con il miglior malloppo, questa tecnica permette di evitare i vascelli più forti, che potrebbero mettervi in seria difficoltà ed interrompere il vostro viaggio a base di saccheggi.

Bottino extra

A prescindere dal fatto che abbiate analizzato o meno la nave che state attaccando, in Skull & Bones è sempre meglio evitare di affondare il bersaglio. Distruggere la nave avversaria non è solo un rischio per il bottino che sta trasportando, il quale potrebbe perdersi nel fondale marino, ma fa anche sì che si rinunci ad una serie di ricompense extra. È sufficiente abbordare le navi nemiche per avere la sicurezza che tutto ciò che trasportano finisca nelle vostre tasche e che otteniate anche qualche oggetto extra, non visibile quando si analizza il mezzo di trasporto col cannocchiale.

Procuratevi il piede di porco

Chi vuole accumulare facilmente Argento in Skull & Bones non deve solo attaccare le navi nemiche che si aggirano per la mappa, poiché vi sono anche tantissimi relitti che nascondono ricchi tesori. Purtroppo, però, questi mezzi semi-distrutti sono inaccessibili a chi non dispone del piede di porco, un accessorio grazie al quale i pirati possono intrufolarsi all'interno dei relitti e rubare fino all'ultima moneta d'argento. Fortunatamente non sarà affatto difficile procurarsi questo gadget, poiché è la ricompensa di una delle missioni principali che si completano del corso della prima ora dell'action RPG firmato Ubisoft. Una volta messe le mani sul piede di porco, non esitate a fermarvi in corrispondenza di qualsiasi relitto incontrato durante le vostre scorribande.

Acquistate i progetti

Ora che vi abbiamo spiegato i metodi migliori per ottenere grosse quantità di Argento in Skull & Bones, è bene che sappiate anche come spendere questa risorsa preziosa. Il modo migliore per investire l'Argento che avete messo da parte con fatica è quello di procedere con l'acquisto dei progetti, che di fatto rappresentano l'elemento centrale per la progressione. Una volta messe le mani sui progetti, potrete recarvi presso le postazioni del fabbro o del carpentiere per produrre navi ed equipaggiamento che vi permetteranno di essere più forti e affrontare ogni pericolo. Se invece vi interessano di più le personalizzazioni estetiche, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come sbloccare le ricompense gratis di Skull & Bones con i Twitch Drops.

Liberate la stiva

In Skull & Bones è fondamentale gestire il carico della nave, poiché se non si sfruttano al meglio i pochi slot a disposizione si rischia di non poter raccogliere tutto il bottino durante i viaggi. A questo proposito, è bene fare costantemente tappa alla base per depositare nel magazzino qualsiasi materiale prezioso che non serve per la sopravvivenza. In poche parole, fareste meglio a liberarvi di qualsiasi cosa ad eccezione del cibo, dei kit per la riparazione della nave e delle munizioni.

Falò dei pirati

Sparsi in giro per la mappa di Skull & Bones ci sono i cosiddetti Falò Pirata, ossia enormi falò che hanno una grande utilità. Scendendo dalla nave e recandosi al cospetto di uno di questi checkpoint, è possibile interagirci premendo l'apposito tasto e ottenere un potenziamento temporaneo della durata di 20 minuti. Durante tutto questo tempo, la vostra stamina riceverà un importante boost grazie al quale la nave si muoverà alla massima velocità senza sprecare energie. Se non avete voglia di fermarvi presso una di queste postazioni, sappiate che si può ottenere un effetto simile attraverso il consumo di alcune pietanze.

Attivate i sottotitoli sulla nave

Come ben saprete, Skull & Bones non è doppiato in italiano, ma Ubisoft ha comunque deciso di inserire i sottotitoli nella nostra lingua. A questo proposito, vi suggeriamo di mantenere attivi i sottotitoli sulla nave (che sono legati ad un'opzione diversa rispetto a quelli tradizionali). Il motivo è davvero semplice: quando si naviga, è possibile ascoltare i commenti della ciurma e in alcuni casi risulta davvero utile ascoltare quello che hanno da dire. Potrebbe ad esempio capitare che i vostri alleati vi informino della presenza in una nave nemica delle risorse necessarie all'avanzamento della trama principale, così che possiate subito capire verso quale obiettivo dirigervi.

Se ancora non avete acquistato il gioco, vi consigliamo di provare la demo gratis di Skull & Bones: grazie ad essa potete scaricare una qualsiasi versione del titolo Ubisoft (PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC) e giocare per un massimo di otto ore. Alla fine della prova, potrete decidere se acquistare il gioco e continuare proprio da dove vi eravate fermati.