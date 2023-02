Skull & Bones è migliorato? Esiste una build 'ancora mai vista', dice Ubisoft

Il caso Skull & Bones ormai fa discutere critica e pubblico da parecchio tempo. Dopo innumerevoli rinvii, l'Action/Adventure a sfondo piratesco di Ubisoft sembra al momento disperso in mare, con Ubisoft che ancora non ha comunicato nessuna nuova data d'uscita per il gioco.

La situazione sarebbe talmente complessa che non sono nemmeno mancate voci sul fatto che Skull & Bones potrebbe uscire anche nel 2024, o comunque entro fine 2023 nella migliore delle ipotesi. Le ragioni dietro i recenti posticipi ed il generale silenzio della compagnia francese sul gioco sarebbero da ricercare in riscontri insoddisfacenti dai playtester nel corso delle ultime prove: il noto insider Tom Henderson ha raccontato a tal proposito che Skull & Bones non avrebbe ricevuto alcun cambiamento in meglio, con l'opera che continua a presentare le stesse problematiche già riscontrate in passato.

Tuttavia, stando alle parole del CFO di Ubisoft Frederick Duguet, esisterebbe una "versione migliorata" di Skull & Bones ancora mai mostrata pubblicamente e che dovrebbe aver compiuto grossi passi avanti rispetto alle vecchie build. Il CFO lo ha fatto presente nel corso di una conference call con gli azionisti, rispondendo alla domanda di un investitore perplesso sulle qualità del gioco dopo i riscontri non positivi dei precedenti test.

"Siamo rimasti molto felici dei test svolti lo scorso gennaio, dunque ora abbiamo una versione del gioco fortemente migliorata e ancora mai vista da mostrare ai giocatori. Faremo leva su questa versione a marzo per dare una spinta maggiore al gioco", dichiara Duguet. Insomma, l'opera sviluppata da Ubisoft Singapore sembra pronta a mostrarsi nuovamente al pubblico, in una veste perfezionata rispetto alle precedenti presentazioni. Non resta che attendere il prossimo marzo per capire qual è davvero la situazione.