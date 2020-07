Skull & Bones naviga in cattive acque: lo sviluppo è ripartito da zero?

Dopo aver assistito agli annunci dell'evento Ubisoft Forward, la redazione di VideoGamesChronicle condivide delle importanti anticipazioni sul progetto di Skull & Bones per riferire che lo sviluppo del titolo è ripartito da zero.

L'indiscrezione raccolta da VGC, che si ricollega alle ultime notizie sui rinvii di Skull & Bones oltre il 2021, prefigura una situazione non particolarmente felice per l'ambizioso sandbox piratesco annunciato da Ubisoft durante l'E3 2017.

In base alle indiscrezioni raccolte da VGC, il progetto di Skull & Bones sarebbe stato totalmente riscritto per trasformarlo in un GaaS (i cosiddetti "giochi come servizio" o "a sviluppo continuo") che si concentri maggiormente sulla collaborazione multiplayer tra gli utenti, con un mondo di gioco e una trama che dovrebbero evolversi in maniera costante attraverso update regolari.

Secondo quanto appreso dalla redazione di VideoGamesChronicle, il "nuovo" Skull & Bones dovrebbe trarre ispirazione anche dal modello del "live storytelling" adottato da Epic con gli eventi di Fortnite, in modo tale da attrarre un pubblico ancora più ampio con iniziative online dalla grande eco mediatica. A capo di questo progetto dovrebbe esserci Elisabeth Pellen, una veterana di Ubisoft che in questi ultimi 20 anni ha scritto e diretto lo sparatutto XIII del 2003 e guidato la progettazione dei livelli di Splinter Cell Pandora Tomorrow.