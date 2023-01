Skull & Bones naviga in mezzo alla tempesta: dal primo annuncio ai mille rinvii

E' notizia recente quella dell'ennesimo rinvio di Skull & Bones, il gioco piratesco di Ubisoft non trova pace e continua ad essere rinviato, con uscita prevista durante il prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile 2023. Ripercorriamo la travagliata storia di questo progetto.

Skull and Bones nasce come espansione di Assassin's Creed IV prendendo spunto proprio dalle battaglie navali di quest'ultimo, lo sviluppo è iniziato nel 2013 con il titolo Black Flag Infinite ma ben presto il gioco diventa un progetto autonomo e indipendente, completamente slegato dalla saga degli assassini.

Inizia dunque un percorso di sviluppo piuttosto travagliato che vede avvicendarsi numerose personalità al timone, vari report pubblicati da Kotaku e altri testate parlano di uno sviluppo molto complesso, con i leader del team che non sembrano avere una visione chiara e per questo periodicamente sostituiti dalla dirigenza. Il pubblico viene a conoscenza di Skull & Bones all'E3 2017, quando Ubisoft presenta ufficialmente il gioco, sviluppato da Ubisoft Singapore. La prima finestra di lancio viene fissata per la seconda metà del 2018 ma viene saltata e il gioco rinviato direttamente al 2019, per poi subire un nuovo rinvio, si parla ora di un debutto previsto per il 2020.

Ma niente da fare, nell'ottobre 2019 Ubisoft fa sapere che il gioco non uscirà prima dell'anno fiscale 2021/2022. A settembre 2020, Skull & Bones viene ripresentato al pubblico, il team parla di "una nuova visione" rispetto all'idea originale e questo avrebbe causato molti ritardi nella produzione, a questo proposito viene confermato anche il coinvolgimento di altri studi come Ubisoft Berlino che accorre in aiuto di Ubisoft Singapore per accelerare i tempi di pubblicazione. Nella primavera del 2021, Ubisoft rimanda nuovamente Skull and Bones all'anno fiscale 2022/2023, a luglio 2022 il publisher fissa la data di uscita all'8 novembre dello stesso anno, ma non è ancora la volta buona, a settembre Skull and Bones viene rimandato a marzo 2023. Ma... indovinate? Purtroppo il gioco viene rimandato ancora e adesso l'uscita è prevista per il prossimo anno fiscale, dunque tra aprile 2023 e marzo 2024. Ubisoft ha chiuso i preordini di Skull and Bones su PlayStation Store ed ha rimborsato i giocatori, ribadendo che il gioco uscirà quando sarà pronto, al momento non c'è una nuova data di uscita fissata dall'editore.

Secondo vari report, Ubisoft avrebbe investito circa 120 milioni di dollari nella produzione di Skull and Bones nel corso di dieci anni di vita, per un progetto diventato sempre più ambizioso ma che ad oggi fatica a convincere pienamente pubblico e critica.