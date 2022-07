Skull & Bones non convince neppure i suoi sviluppatori, secondo un report

Ubisoft si trova in un momento molto complicato: lo studio di sviluppo francese si è visto costretto a rinviare Avatar: Frontiers of Pandora e a bloccare lo sviluppo di Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline. Un report di Kotaku ha inoltre dipinto una società pronta ad operare molti tagli per puntare forte su Assassin's Creed e mobile.

Con Avatar fuori dai giochi, per quest'anno Ubisoft punta forte su Mario + Rabbids: Sparks of Hope, strategico esclusivo per Nintendo Switch, e Skull & Bones, simulatore di battaglie navali. Le voci inerenti a quest'ultimo, in ogni caso, non sembrano molto incoraggianti. Chiacchierando con Kotaku, degli sviluppatori che hanno scelto di rimanere anonimi si sono detti scettici sulla riuscita del progetto, che a loro parere potrebbe fallire nel soddisfare le esigenze di Ubisoft.

Secondo un addetto ai lavori in particolare, ci sarebbe ben poco in aggiunta a ciò che è stato mostrato negli ultimi trailer e video gameplay di Skull & Bones, che risalgono all'inizio di questo mese. Sempre stando alla sua opinione, ogni singola componente del progetto mancherebbe di profondità.

Chiaramente, non possiamo né confermare né smentire le parole degli anonimi sviluppatori, dal momento che la versione completa di Skull & Bones non è ancora tra le nostre mani. Il gioco verrà lanciato l'8 novembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Amazon Luna e PC via Epic Games Store e Ubisoft Connect, nel frattempo possiamo fornirvi qualche impressione preliminare: leggete la nostra anteprima di Skull & Bones.