Skull & Bones non sarà all'Ubisoft Forward di stasera, nuovi dettagli nel 2021

Che fine ha fatto Skull & Bones? Annunciato all'E3 2017, il gioco navale di Ubisoft non è ancora uscito e il lancio sembra essere piuttosto lontano, tanto che molti insider parlano di una pubblicazione prevista dopo il 2021.

Elisabeth Pellen, Creative Director del progetto, ha pubblicato una lunga lettera per rassicurare i giocatori sul fatto che lo sviluppo stia procedendo nel migliore dei modi negli studi di Ubisoft Singapore, tuttavia Skull & Bones non è ancora pronto per essere mostrato e dunque non sarà presente all'Ubisoft Forward in programma stasera alle 21:00.

Rispetto alla prima presentazione di tre anni fa, Skull & Bones ha cambiato pelle e il team sta mettendo in atto una nuova visione di quanto mostrato inizialmente. Si tratta di un processo lungo e impegnativo, la squadra può contare ora su membri provenienti dai team Ubisoft di Berlino, Kiev e Parigi, Skull & Bones è ora un progetto globale che coinvolge l'intera compagnia e non più solo il team di Singapore.

Infine viene confermato che Skull & Bones tornerà a farsi vedere il prossimo anno, come detto sotto una nuova veste ancora tutta da scoprire.