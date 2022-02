Skull & Bones non verrà rinviato ancora, Ubisoft è molto contenta del gioco

Parlando con gli azionisti, il CFO di Ubisoft, Frederick Duguet, ha confermato che Skull & Bones uscirà durante il prossimo anno fiscale e non ci saranno ulteriori ritardi, il gioco non rischia la cancellazione e il publisher è molto contento dei risultati raggiunti.

Annunciato nel 2017, Skull & Bones ha avuto uno sviluppo travagliato che si è protratto oltre i tempi previsti, tuttavia la compagnia è soddisfatta del lavoro svolto da Ubisoft Singapore e assicura che non ci saranno ulteriori ritardi, con l'uscita del gioco ora fissata per il periodo che va da aprile 2022 a marzo 2023.

Inizialmente si parlava di un lancio nel 2018, successivamente slittato al 2019 e infine al 2020, quando la pandemia Covid-19 ha costretto Ubisoft a rivedere i propri piani. Skull & Bones è ora parte della lineup Ubisoft per il prossimo anno fiscale, che include anche titoli come Avatar Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Skull & Bones è un gioco principalmente multiplayer, la visione del team è cambiata più volte nel corso degli anni ma finalmente il progetto sembra aver trovato una propria strada. Speriamo di vedere un trailer e nuove sequenze di gameplay nel corso del 2022, ipotesi comunque molto probabile considerando la finestra di lancio piuttosto ravvicinata.