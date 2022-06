Skull & Bones nuovamente classificato, le versioni PS4 e Xbox One cancellate?

Dopo la valutazione ricevuta in Australia, Skull & Bones, il titolo piratesco di Ubisoft andato incontro ad un travagliato processo di sviluppo, viene nuovamente classificato, questa volta da un ente brasiliano.

Annunciato ormai più di cinque anni fa, è possibile che Skull & Bones possa non arrivare più nelle versioni old gen per PlayStation 4 e Xbox One. Questo è almeno quanto emerge dalla nuova classificazione, che non cita queste due edizioni e conferma invece quelle per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

Diversi rumor susseguitisi negli anni hanno suggerito che il gioco sia andato incontro ad un ciclo di sviluppo tumultuoso, e che il progetto sia stato riavviato un paio di anni fa. Originariamente rivelato alla conferenza di Ubisoft all'E3 2017, dove è stato confermato per PS4, Xbox One e PC, il titolo è stato progressivamente rimandato dalla compagnia d'Oltralpe. Ad oggi, il titolo è atteso entro la fine dell'anno fiscale 2023 di Ubisoft, e con le recenti classificazioni registrate in Corea del Sud, Australia e Brasile è plausibile credere che il titolo riceverà presto una data di lancio definitiva.

Skull and Bones è stato sviluppato sulla base del sistema di combattimenti navali visti per la prima volta in Assassin's Creed 3, e poi riproposto da Ubisoft in Black Flag e Rogue. Dopo essere entrato in fase di Closed Beta, un video rubato è trapelato online ed ha mostrato il gameplay del gioco.