Skull & Bones: un Open World in mare aperto, tra tesori da scoprire e battaglie navali

Ubisoft è stata di parola: dopo una lunghissima attesa, finalmente la compagnia francese ha svelato la data d'uscita di Skull & Bones, l'avventura piratesca sviluppata da Ubisoft Singapore ed incentrata su battaglie navali e bottini da scoprire esplorando il mare aperto.

Il debutto di Skull & Bones è confermato per l'8 novembre 2022 (esattamente un giorno prima di God of War Ragnarok) su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: dopo l'annuncio risalente all'ormai lontano 2017, finalmente l'opera si prepara ad arrivare in porto ed attirare le attenzioni di chi vuole divenire il pirata più temibile in circolazione

Ma che impressione ha fatto il nuovo gioco Ubisoft? Nell'anteprima di Skull & Bones abbiamo raccolto le nostre sensazioni iniziali sul progetto basandoci su quanto mostrato finora. Il titolo promette di offrire un elevato grado di personalizzazione, con i giocatori che potranno letteralmente creare il pirata dei propri sogni nel look e nel vestiario, e punterà tutto sulle battaglie navali, cuore pulsante del gameplay, rendendo quindi fondamentale recuperare tutte le risorse necessarie per affrontare ad armi pari i bucanieri avversari.

L'avventura potrà essere affrontata in solitaria, ma la sua natura multiplayer emerge forte, che si tratti di collaborare con altri giocatori per recuperare ricchi bottini o di combatterli in modo da appropriarsi delle loro risorse. Il dubbio resta sulla fruibilità del gioco sul lungo termine, se personalizzazione e battaglie a mare aperto riescano a rivelarsi sufficientemente intriganti sul lungo termine.

Non resta dunque che attendere una prova con mano quanto prima, in modo da avere un quadro più chiaro sulla bontà del progetto firmato Ubisoft Singapore.