Skull & Bones senza pace: Ubisoft rimuove il Managing Director

In base alle informazioni raccolte dalla redazione di Kotaku, i vertici di Ubisoft avrebbero deciso di rimuovere dal suo incarico una delle figure chiave del progetto di Skull & Bones, l'avventura piratesca dallo sviluppo tormentato.

Stando al report di Kotaku, il board dirigenziale del colosso videoludico francese ha deciso di rimuovere Hugues Ricour dalla posizione di Managing Director di Ubisoft Singapore. L'iniziativa sarebbe stata presa a seguito di una "verifica di leadership" che lo stesso Ricour, a detta di Kotaku, non avrebbe superato nel suo ruolo di supervisore dello studio incaricato di dare forma al progetto di Skull & Bones.

Oltre allo sfortunato GaaS piratesco, dal 2018 ad oggi Ricour ha supervisionato e co-prodotto diversi titoli Ubisoft come gli ultimi capitoli di Assassin's Creed e l'imminente Immortals Fenyx Rising. A conferma dell'avvenuto allontanamento di Ricour, i giornalisti di Kotaku riportano uno stralcio della mail inviata alla responsabile operativa degli studi interni a Ubisoft, Virginie Haas, in cui si precisa che "con effetto immediato, Hugues Ricour non più amministratore delegato di Ubisoft Singapore. I risultati dell'audit sulla leadership che sono stati condotti nelle ultime settimane dai nostri partner esterni gli rendono impossibile continuare a mantenere quella posizione".

Kotaku cita anche le testimonianze raccolte da dipendenti anonimi di Ubisoft Singapore per confermare che Skull & Bones è stato sottoposto a più revisioni dall'inizio del progetto e che, proprio per questo, si trova ancora in uno stadio di sviluppo ben lontano dalla commercializzazione.