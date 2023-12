Skull & Bones, pirati all'arrembaggio: arriva una nuova Closed Beta su PC, PS5 e Xbox

Tornati in porto dopo essersi fatti ammirare dal pubblico dei Game Awards 2023 nel video di Skull & Bones con la data di lancio, i vascelli pirateschi della nuova avventura free roaming di Ubisoft stanno per salpare ancora una volta in direzione delle placide acque della prossima fase di Beta testing a porte chiuse.

La nuova fase di testing organizzata da Ubisoft Singapore coinvolgerà un numero ristretto di utenti tra chi si è segnalato sulle pagine del sito ufficiale di Skull & Bones per partecipare a questa e alle precedenti Closed Beta.

Chi verrà selezionato come tester potrà cimentarsi nelle sfide offerte dal covo di pirati di Sainte Anne e completare tutte le attività proposte dall'Isola Rossa, una delle tante ambientazioni da poter esplorare navigando tra i sette mari di Skull & Bones per creare vascelli personalizzati, equipaggiare la propria ciurma, potenziare le armi a bordo e assicurarsi di raggiungere per primi le aree più ricche di tesori.

La fase di Beta testing a porte chiuse darà anche modo ai giocatori di incontrare le diverse fazioni presenti nel titolo e di interfacciarsi con esse per intrecciare collaborazioni 'pacifiche' o ingaggiare delle battaglie per il controllo dei traffici illeciti che animano i porti dell'Isola Rossa. La nuova Closed Beta di Skull & Bones si terrà dal 14 al 18 dicembre su PC e, per la prima volta dall'inizio delle fasi di Beta testing pre-lancio, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, in ragione della sempre più prossima uscita dell'avventura piratesca prevista per il 16 febbraio 2024 sulle medesime piattaforme. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Skull & Bones, alla ricerca della glora nell'Età dell'Oro della pirateria.