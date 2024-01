Skull & Bones: pirati all'arrembaggio con l'Open Beta e il video su endgame e post-lancio

In vista del lancio dell'avventura piratesca Skull & Bones, il team social di Ubisoft traccia la rotta verso i contenuti endgame e post-lancio con un trailer che preannuncia l'imminente apertura di una fase di Open Beta su PC e console.

Gli aspiranti bucanieri che desiderano andare alla ricerca della gloria nell'Età dell'Oro della pirateria di Skull & Bones potranno quindi accedere anticipatamente ai server dell'open world targato Ubisoft per partecipare a una fase di beta testing a porte aperte che coinvolgerà sia l'utenza PC che i fan del genere su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'Open Beta sarà disponibile dall'8 all'11 febbraio, con cross-play e cross-progression abilitati su tutte le piattaforme. Chi parteciperà alla beta potrà raggiungere l'Infamy Cap di Livello 6 e guadagnare cinque ricompense esclusive, dalle personalizzazioni per la nave alle armi fino ad arrivare al companion Panda Lemur come animale domestico. Sarà inoltre attivo il carry-over, una funzione che consentirà agli utenti dell'Open Beta di ottenere un vantaggio (non meglio specificato) quando il gioco sarà disponibile il 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Quanto all'endgame e al supporto post-lancio, Ubisoft promette di offrirci un "viaggio esaltante in alto mare dai Signori dei Pirati Leggendari al dominio degli Eventi Mondiali. Intraprendi un viaggio pericoloso affrontando Signori dei Pirati Leggendari come Philippe La Peste e i Gemelli Hubac. Stimolato da una frenesia delirante, dovrai scegliere la tua strategia e sconfiggere nuove minacce aumentano di difficoltà. La scelta del carico e degli equipaggiamenti stagionali saranno la chiave per sconfiggerle nella resa dei conti alla fine di ogni stagione. Preparati a espandere e difendere il tuo impero saccheggiando equipaggiamenti più potenti e risorse preziose grazie ai nuovi eventi mondiali introdotti in ogni stagione. Affronta convogli mercantili, navi da guerra d'élite e altri predatori in alto mare. Le sfide più grandi portano a ricompense maggiori quando si naviga in queste acque pericolose e imprevedibili".

L'esperienza endgame di Skull & Bones promette di essere altrettanto ricca di contenuti e attività, con la possibilità per gli utenti di costruire il proprio impero del contrabbando prendendo il controllo di The Helm e delle rotte mercantili dell'Oceano Indiano.