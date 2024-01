Skull & Bones: pirati all'arrembaggio dell'Open Beta nel nuovo video di Ubisoft

Gli appassionati di esperienze free roaming stanno per partire all'arrembaggio dell'Open Beta di Skull & Bones, come ci ricordano i curatori dei social di Ubisoft con l'ultimo video che precede la partenza di questa importante fase di testing aperta a tutti su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Disponibile (salvo sorprese dell'ultimo momento o eventuali imprevisti) dall'8 all'11 febbraio, l'Open Beta di Skull & Bones darà a tutti i bucanieri digitali l'opportunità di salpare verso le Indie Orientali, le Coste dell'Africa e l'Isola Rossa per darsi alla pazza gioia tra una caccia al tesoro e un abbordaggio.

La build che farà da sfondo a questa fase di testing sarà quindi ricca di contenuti, prova ne sia la possibilità offertaci da Ubisoft Singapore di raggiungere il livello di infamia Brigante (Grado 6 - Rango 1) partecipando a un ampio ventaglio di missioni della campagna principale e a tantissime attività secondarie legate all'esplorazione open world. I progressi raggiunti nel corso di questa fase, oltretutto, potranno essere mantenuti nel gioco finale.

Chi parteciperà alla beta a porte aperte potrà inoltre sbloccare cinque ricompense esclusive, dalle personalizzazioni per armi e navi al companion Panda Lemur come animale domestico. Il lancio della nuova esperienza piratesca a tinte free roaming è previsto per il 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con Ubisoft che si dice entusiasta del lavoro svolto con Skull & Bones ed esprime tutta la propria fiducia per il successo commerciale di questo titolo.