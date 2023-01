Skull & Bones prova a farsi perdonare il rinvio mostrando le Investigazioni Narrative

Ubisoft prova a farsi perdonare per l'ennesimo rinvio di Skull & Bones (il sesto!) offrendo ai giocatori un nuovo approfondimento sul gameplay del gioco di battaglie navali, dimostrando d'altronde che, nonostante le vecchie dichiarazioni, un pizzico di narrativa non mancherà affatto.

Nel corso nell'ultima puntata della serie di video-approfondimenti The Deck, il Community Developer di Ubisoft Singapore Alexis Cretton e il Narrative Director Joel Janisse hanno parlato di una delle componenti finora meno chiacchierate della produzione, ossia della narrativa e di come questa impatterà sul gameplay. Nello specifico, hanno posto l'accento sulle Investigazioni, delle missioni narrative che i giocatori potranno affrontare da soli o in gruppo in alcuni punti della mappa.

Un'investigazione potrà cominciare in diversi modi: recuperando un messaggio in bottiglia, trovando una pagina di un vecchio diario o parlando con un personaggio non giocante. Una volta imbarcatisi nell'incarico, i giocatori saranno chiamati a trovare degli indizi per risolvere il mistero e infine scovare l'immancabile tesoro. L'Investigazione mostrata nel corso dei trenta e passa minuti del video di approfondimento è incentrata su due reali, un fratello e una sorella, ognuno dei quali crede di essere il legittimo erede al trono di una regione africana. La storia dei due si dipana indizio dopo indizio e infine ricompensa lo sviluppatore con un bel bottino. Godetevela in apertura di notizia o sul canale YouTube di Ubisoft.

Lo scorso luglio, Ubisoft ha descritto a chiare lettere Skull & Bones come un gioco non basato sulla narrativa, nonostante la presenza di un racconto di fondo atto a giustificare le gesta dei pirati attivi nell'Oceano Indiano all'epoca d'oro della pirateria. L'esistenza delle Investigazioni dimostra tuttavia che ci sarà anche qualcosa di più: ben lungi dal poter essere definito un gioco di stampo narrativo, Skull & Bones non mancherà di proporre delle storie da vivere. Non ci resta che giocarlo, peccato che il suo arrivo sugli scaffali è stato posticipato all'inizio del prossimo anno fiscale, quindi presumibilmente in un periodo corrispondente al primo trimestre che va da aprile a giugno 2023.