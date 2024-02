Skull & Bones: il quadrupla A di Ubisoft ha meno di 1 milione di giocatori, per un report

Nel mentre i numeri di Assassin's Creed 4 Black Flag triplicano, non arrivano notizie altrettanto incoraggianti per Ubisoft quando si parla di Skull & Bones, il nuovo gioco a tema piratesco ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Stando ad un report di Insider Gaming, Skull & Bones conta attualmente circa 850.000 giocatori totali, inclusi coloro che hanno scelto di giocare con la prova gratuita di otto ore fornita da Ubisoft. Il lato positivo è che quegli utenti che sono già salpati a bordo della propria nave registrano un buon livello di engagement, con l'utente medio che gioca tra le tre e le quattro ore al giorno. Tuttavia, resta da vedere se il dato cambierà o meno una volta scaduta la prova gratuita, o se al contrario covincerà i giocatori all'acquisto del gioco completo. Probabilmente non otterremo dati al riguardo fino alla prossima riunione sugli utili dell'azienda che avverrà intorno a maggio 2024.

Sebbene non si tratti di un risultato eccessivamente misero, la playerbase inferiore al milione di giocatori (peraltro comprensiva di chi gioca tramite la versione di prova) non è di grande incoraggiamento per Ubisoft, specialmente considerando che Skull & Bones è un quadrupla A, stando alle parole del CEO Yves Guillemot, ed è per questo venduto al prezzo premium di 80 dollari. Al contrario, una fonte interna alla compagnia entrata in contatto con Insider Gaming ha dichiarato che "Tutti sappiamo che questo è un gioco da $30-$40 nella migliore delle ipotesi, ma non è nelle nostre facoltà determinare queste cose".

Per approfondire il nuovo titolo piratesco di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Skull and Bones.